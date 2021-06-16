أيمن بهجت قمر يحتفل بوصول أغنية "ابن ناس" 3 مليون مشاهدة على "يوتيوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الشاعر أيمن بهجت قمر بوصول أغنية "ابن ناس"، للمطرب أحمد بتشان، 3 ملايين مشاهدة على موقع "يوتيوب".

ونشر"قمر" صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "3 مليون مشاهدة، ابن ناس، أحمد بتشان".

الأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع محمد شفيق، والألبوم إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

ويتعاون أحمد بتشان في الألبوم مع مجموعة من كبار صناع الموسيقى بمصر والوطن العربي، ومن الشعراء يتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعي، أحمد المالكي، عمرو المصري، هشام صادق، وخالد فرناس، ومن الملحنين خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلي، وفي التوزيع الموسيقى يتعاون مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.