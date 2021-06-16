يوتيوبي وانستجرامي ملك جمهوري.. محمد رمضان يعلن طرح "ثابت" بطريقة ساخرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرح كليبه الجديد "ثابت" بنفس طريقة الفيديو الذي نشره عقب الحجز على أمواله.

ونشر "رمضان" مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال :"صباح الخير، صحيت من النوم انهارده فتحت الواتس أب، لقيت محمد سامي بعتلي كليب ثابت بعد ما اتلون، وبيقولي هتنزله على اليوتيوب أمتى، قولتله والله أنا ويوتيوبي، وإنستجرامي وفيسبوكي، ولحم كتافي ملك جمهوري، الوقت اللي جمهوري عايزني أنزل فيه الكليب هنزله".

وأضاف :"محمد سامي قالي أنا شايف إن يوم الجمعة أنسب ميعاد، علشان الناس هتبقى في إجازات وهيتشاف كويس، قولتله والله الشعبيين اللي زي حالتنا والصعايدة والفلاحين لما يبقى في إيديهم حاجة تسعد الناس بينزلوها على طول ما بيستنوش، فا أدخلوا دلؤتي على قناتي على يوتيوب هتلاقوا كليب ثابت، مستورة".

وعلق محمد رمضان على الفيديو :"اللهم اجعلنا نستطيع أن نسعد الناس، كليب ثابت دلؤتي على قناتي الرسمية على يوتيوب".

وكان الفنان محمد رمضان، نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، قال خلاله إنه تم الحجز على أمواله.

وأضاف "رمضان": "صحيت النهاردة على تليفون من البنك، بيقولي أستاذ محمد رمضان الدولة تحفظت على فلوسك، قلتله مفيش مشكلة أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي".

وتابع: "الشعبيين اللي زي حالاتي قد ما بيحطوا في البنك قد ما بيسيبوا في بيوتهم، مستورة، وصباح الخير يا مصر."

بينما كتب "رمضان" تعليقًا على الفيديو: "أنا ومالي ملك بلدي وأهل بلدي، اللهم لا اعتراض".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.