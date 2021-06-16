تامر حسني ينتهي من تصوير كليب "افتح قلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

انتهى الفنان تامر حسني صباح اليوم من تصوير آخر مشاهد فيديو كليب "افتح قلبك" المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

تامر كشف عبر صفحته في موقع "إنستجرام"، عن انتهاء التصوير، وكتب:" لسه مخلص تصوير كليب (افتح قلبك)، إن شاء الله يعجبكم".

أغنية "افتح قلبك" من كلمات منه عدلي القيعي، ألحان إيهاب عبد الواحد، توزيع علي فتح الله، وتولى إخراج الكليب المخرج هادي الباجوري.

تامر حسني ينتظر حاليا طرح فيلمه السينمائي الجديد "مش أنا" بدور العرض خلال الفترة المقبلة

فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، ومحمد عبد الرحمن، وسوسن بدر، وإياد نصار، وشيرين، وغيرهم.

الفيلم من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق، ومدير تصوير مارك عوني، وهو أول تجربة إنتاجية لحسام حسني "شقيق تامر"، بالاشتراك مع شركة "سينرجي فيلمز".