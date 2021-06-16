دبي عاصمة الإعلام العربي لدورة جديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 16 يونيو 2021

وافق مجلس وزراء الإعلام العرب في ختام اجتماعات الدورة الـ 51، التي عقدت في مقر جامعة الدولة العربية بالقاهرة، على طلب الإمارات التمديد لدبي عاصمةً للإعلام العربي لدورة جديدة لعام 2021.



وقال الدكتور راشد النعيمي المدير التنفيذي لمكتب تنظيم الإعلام في وزارة الثقافة والشباب الذي يترأس وفد الدولة في الاجتماعات، إن مجلس وزراء الإعلام العرب وافق على الطلب الذي تقدمت به الوزارة للتمديد لدبي "عاصمة الإعلام العربي 2020" إلى دورة جديدة لعام 2021.

وأضاف أن قرار مجلس وزراء الإعلام العرب يأتي تأكيداً لدور دولة الإمارات الرائد بوصفها حاضنة للإعلام العربي والدولي، وتقديراً للمكانة الإعلامية المتميزة التي تحظى بها إمارة دبي، والثقة بإمكانياتها التي رسختها على مدى عقود من الزمن لدى المؤسسات الإعلامية العربية والعالمية.

وناقشت الدورة الحادية والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب عدداً من القضايا والموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، أبرزها القضية الفلسطينية والاستراتيجية الإعلامية العربية، وخطط التحرك الإعلامي العربي في الخارج لتعزيز التوجهات الداعمة لهذه القضية.

كما بحثت الاجتماعات القضايا التي تهم مستقبل الإعلام العربي، ومنها اعتماد برنامج عمل الخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة، واللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، إضافة إلى إدراج مادة الإعلام التربوي "التربية الإعلامية" في المناهج التعليمية العربية، ووضع استراتيجية للتعامل مع الشركات الإعلامية المؤثرة في المشهد الرقمي العالمي، إلى جانب تفعيل دور الإعلام الإلكتروني في التصدي لظاهرة الإرهاب وتحديد عاصمة الإعلام العربي للعام المقبل.