شائعات حول خطيب جينيفر لوبيز السابق وكاتى هولمز بعد ظهوره بمسكنها

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن أليكس رودريجيز يواصل البحث عن حبيبة جديدة بعد انفصاله عن النجمة العالمية جينيفر لوبيز، فحسب موقع pagesix شوهد أليكس فى المبنى الذى تسكن به النجمة العالمية كاتى هولمز فى مانهاتن، برفقة ابنتها المراهقة سورى ابنة النجم العالمى توم كروز.



كاتي هولمز و أليكس رودريجيز

ومن هنا أثار ظهور أليكس شائعات بأنه كان هناك لزيارة هولمز، التى انفصلت مؤخرًا عن حبيبها فيتولو جونيور.

وبالعودة إلى المتحدث الرسمي باسم كاتي هولمز قال للموقع إن الثنائي لم يلتقيا على الإطلاق، وأنها لا تعرفه علي الصعيد الشخصي، لكن سبب دخوله المبنى لم يحدد بعد، إلا أنه ظهرت صورة قديمة تجمع بين كايتي هولمز، توم كروز، وكاميرون دياز وأليكس رودريجز في ميامي، وهو ما يؤكد أن كاتى التقته سابقاً.

وكان قد وقع الاختيار على الممثلة كاتي هولمز لـ بطولة الفيلم الوثائقى الجديد The Watergate Girl: My Fight for Truth and Justice against A Criminal President، العمل المستوحى من السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا للمدعي العام السابق في ووترجيت جيل واين بانكس، وستقوم هولمز ببطولة وإنتاج المشروع الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".

طرح كتاب The Watergate Girl في فبراير من العام الماضى 2020، حول قصة امرأة شابة سعت إلى ترك بصمتها المهنية بينما كانت عالقة في زواج فاشل، وصدمتها الأفكار المتحيزة ضد المرأة، وإخفاء أسرار خاصة بها خلال وقت عصيب .

تحكى القصة عن واين بانكس، المحللة القانونية الحالية في MSNBC، التى بدأت حياتها المهنية كمدعية عامة للجريمة المنظمة في وزارة العدل الأمريكية، ما أدى إلى اختيارها كواحدة من ثلاثة مدعين عامين مساعدين فى ووترجيت فى عرقلة محاكمة العدالة ضد كبار مساعدى الرئيس نيكسون.