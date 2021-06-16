شكرا لقرائتكم خبر عن ملك أحمد زاهر تثير إعجاب الجمهور برحلتها لفقدان الوزن.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر جمهورها بمدى إصرارها على فقدان وزنها، حيث كشفت لأول مرة عن صورة لها بوزن زائد أدى لتغير ملامحها قبل فقدانها الوزن بشكل كبير، حيث قارنت بين هذه الصورة وصورتها فى الوقت الحالى التى تظهر مدى رشاقتها ومحافظتها على الوزن المثالى، وذلك عبر حسابها بتطبيق "تيك توك".

@malakahmedzaher ????????????#foryoupage #explore #SpotifyOnlyYou #fyp #zaher_sisters♬ Puberty hits differentttt - Elly✨????

وأصرت ملك على إعادة نشر الصورة عبر حسابها بعد تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لتثير حماس أى شخص يريد خسارة وزنه، وجاءت معظم التعليقات على الصور تبرز حول مدى إصرارها على تحقيق هدفها بشكل أثار إعجاب الجميع.



ملك قبل فقدان وزنها



ملك احمد زاهر



ملك قبل وبعد فقدان الوزن

وكان آخر أعمال ملك أحمد زاهر مشاركتها فى مسلسل "نسل الأغراب"، الذى حقق نجاحا كبيرا فى السباق الرمضانى الماضى، وهو تأليف وإخراج محمد سامى بطولة كل من: أحمد السقا، أمير كرارة، مى عمر، دياب، عماد زيادة، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالى، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامى، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، إنعام الجريتلى، حمدى هيكل، أحمد ماجد، مروى الأزلى، بسنت السبقى.

كما شاركت مؤخرا في مسلسل "لؤلؤ" وهو بطولة مى عمر، أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جورى بكر، ملك أحمد زاهر، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.