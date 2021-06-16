شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد بيومى فؤاد.. حقق الشهرة فى سن كبيرة وأطلق عليه الجمهور النحيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل، اليوم الأربعاء، الفنان بيومى فؤاد بعيد ميلاده الـ56، حيث ولد فى مثل هذا اليوم عام 1965، وقد اشتهر بيومى وهو فى سن كبيرة، وحقق نجاحا كبيرا ودخل قلوب الملايين من الجماهير، ونجح فى ترك بصمة قوية فى معظم الأعمال التى قدمها فى السينما والدراما بحسه الكوميدى.

كانت بداياته فى السينما بأدوار بسيطة وصغيرة فى فيلم "أحكى يا شهرزاد"، للنجمة منى زكى، وفيلم "بدل فاقد"، وزادت شهرته فى مسلسل "الكبير قوى" للنجم أحمد مكى، وفى عام 2013 شارك فى مسلسل "موجة حارة".

وصف البعض بيومى بالنحيت لمشاركته فى أكثر من عمل فى آن واحد، حتى فى الإعلانات كان له تواجد قوى، ولقب بجوكر الدراما المصرية فى موسم رمضان قبل 4 سنوات من الآن.

ويعيش بيومى فؤاد هذه الأيام انتعاشة فنية، حيث يشارك فى فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" للنجم كريم عبد العزيز، والمقرر عرضه خلال أسابيع قليلة، وفيلم "النمس والإنس" للنجم محمد هنيدى، كما يواصل تصوير مسلسله "عودة الأب الضال" المقرر عرضه قريباً.

ويعرض له فيلم "ماما حامل" مع النجمة ليلى علوى الذى يحقق إيرادات عالية فى السينما، كما يواصل تصوير مسلسل "الحرامى 2" مع رانيا يوسف بعد نجاح الجزء الأول.

ويشارك فى مسرحية "ياما فى الجراب ياحاوى" مع النجم يحيى الفخرانى، للعرض فى موسم عيد الأضحى المقبل للمخرج مجدى الهوارى، ويشارك فى بطولة العرض المسرحى الفنان إياد نصار ومحمد التاجى ومحمد الشرنوبى وكارمن سليمان.