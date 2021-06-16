شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الفنانة إيمان العاصى ودفنه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل، منذ قليل، عن عالمنا عبد العظيم معز العاصى والد الفنانة إيمان العاصى، بعد صراع مع المرض، وتقام صلاة الجنازة عليه ودفنه اليوم بمقابر العائلة بـ15 مايو.

كانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصى، مشاركتها فى بطولة مسلسل "الدايرة" الذى عرض العام الجارى، حيث شاركت فى بطولته مع عدد من الفنانين منهم أحمد صلاح حسنى.

مسلسل "الدايرة" ينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، إيمان العاصى، مى القاضى، محمد علاء، إسلام جمال، محمد على رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصرى، أمانى كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ.