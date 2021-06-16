شكرا لقرائتكم خبر عن تغيير موعد عرض Bullet Train لبراد بيت إلى أبريل 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت شركة Sony موعد طرح فيلم Bullet Train إلى 8 أبريل 2022، كما غيرت موعد إصدار الفيلم الكوميدى Jack Black-Ice Cube إلى 17 يونيو 2022، وهذا قبل أسبوعين من تاريخه الأصلى فى يوليو.



براد بيت في Bullet Train

وBullet Train من إخراج ديفيد ليتش، والفيلم المقتبس عن رواية Maria Beetle تأليف الكاتب الياباني كوتارو إيساكا، وبطولة النجمين براد بيت وساندرا بولوك، ومن المفترض أن تلعب ساندرا دور البطولة أمام براد لأول مرة، وتدور أحداثه داخل القطار السريع في طوكيو، والمتواجد على متنه 5 أشخاص من القتلة والذين تتضارب أهدافهم حول تنفيذ مهماتهم داخل القطار.

وكان قد كشف موقع ديلى ميل، خلال تقرير، عن أحدث ظهور للنجم براد بيت من كواليس تصوير فيلمه الجديد Bullet Train، ووصف تقرير ديلى ميل الصور الذى تم رصدها للممثل العالمى على أنها جاءت خلال مشهد ليلى يقوم بتصويره براد بيت.

كما جاء هذا المشهد ضمن أحداث الفيلم الذى يجرى تصويره حالياً في لوس أنجلوس، حيث رصدت أعين الكاميرات براد بيت أثناء تجوله وهو يرتدى قبعة وجاكت، بالإضافة إلى إجرائه مكالمة تليفونية أثناء تصويره.

براد بيت

ويعتبر فيلم براد بيت الجديد بمثابة عودة له لأفلام الأكشن من جديد، حيث أكد موقع الديلى ميل فى تقرير سابق نشره الشهر الماضى أن النجم الكبير ذى الـ 57 عام، يحاول جاهداً التمرين بجدية من أجل استعادة فورمته السابقة، لتأدية مشاهد الأكشن.

براد بيت فى صور أخرى

وأضاف تقرير الموقع الشهير وقتها أن براد بيت سيؤدى مشاهد فى غاية الصعوبة باستخدام آلات حادة، وهى المشاهد التى ستذكر متابعيه وعشاقه بما قدمه قبل سنوات طويله بفيلمه الشهير Fight Club الذى تم طرحه عام 1999.

براد بيت فى الكواليس