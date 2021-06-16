شكرا لقرائتكم خبر عن 11 مليون دولار لـIn the Heights فى خمسة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم In the Heights الجديد إيردات وصلت إلى 11 مليونا و504 آلاف دولار، خلال 5 أيام من طرحه بدور العرض الأمريكية، حيث طرح بـ3456 دار عرض، بداية من يوم 11 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد In the Heights إلى باقى دول العالم خلال الفترة المقبلة، العمل الجديد من إنتاج شركة Warner Bros، ووصلت مدته إلى ساعتين و23 دقيقة.

ويشارك فى بطولته عدد كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم مارك انتونى وستيفانى بياتريز وميليسا باريرا وأنتونى راموس وكورى هوكينز، وسوزتان بورفار، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد In the Heights فى المجتمع الأمريكى من أصل إسبانى فى مرتفعات واشنطن الصاخبة فى مدينة نيويورك، عندما يقرر مالك بوديجا تحقيق حلمه فى الذهاب إلى الجزيرة بعد أن دعا والديه إلى المنزل، فإن رحيله سيغير شخصيته إلى الأبد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".