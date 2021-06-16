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كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 02:57 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” سمية الخشاب ” في تصريحات صحفية عن حقيقة ما تم تداوله مؤخرا عن ارتباطها بمطرب المهرجانات ” عمر كمال ” وذلك على خلفية مشاركتها له في أغنية ” أوعدك ” التي تم طرحها في الأيام الأخيرة .
حيث نفت سمية الخشاب أن تكون في علاقة ارتباط بعمر كمال مبدية إعجابها بموهبته وصوته .. فقالت : ” عمر كمال فنان وصوته حلو وعملنا دويتو نجح مع الناس دي كل الحكاية .. بس كل حد اشتغل معاه يجوزوهولي مش عارفة السبب ” .
وعن ما صرح به عمر كمال حول أمنيته بالزواج منها علقت سمية الخشاب : ” رأيي إن رده على المذيع حينما سأله كان عفويا قائلا إن سمية حلوة وأي شخص يتمناها ” .
وأضافت : ” وأتعجب مع كل عمل جديد إما يقال إني اتخانقت مع البطل أو إني أعيش قصة حب وهنتجوز .. يارب دائمًا يراني الآخرون جميلة وهي نعمة وفضل من الله ” .
كانت هذه تفاصيل خبر سمية الخشاب تحسم الجدل حول ارتباطها بهذا الفنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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