شذى حسون : ” أنا نجمة العراق الأولى من دون منازع “

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 02:57 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة العراقية ” شذى حسون ” تعلق من خلاله على تصريحات الفنانة العراقية ” رحمة رياض ” والتي أشارت فيها إلى أنها نجمة العراق الأولى .

وظهرت شذى حسون في مقطع الفيديو من مقابلة أجرتها لشاشة UTV العراقية للرد على ذلك فقالت : ” أنا نجمة العراق الأولى من دون منازع .. أنا لي تاريخ ولدي ألبومات ومهرجانات كبيرة وعملت مع كبار الفنانين ” .

وتابعت : ” لم أنجح بأغنية واحدة أو إثنتين أو عبر حفلات الزفاف أو موقع يوتيوب الذي لا يعتبر مقياس نجاح ولا نجومية ” .