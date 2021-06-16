نسرين طافش.. "روشتة سعادة" من جزر المالديف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الفنانة السورية نسرين طافش صورة من رحلتها إلى جزر المالديف، وأرفقتها بتعليق "يختصر الطريق إلى السعادة".

وأرفقت نسرين طافش الصورة بتعليق عبر حسابها بتطبيق "أنستقرام"، قائلة: "تستطيع أن تأخذ الطريق المختصرة لكل أنواع الوفرة والسعادة في حياتك، فقط إذا استطعت أن تشعر بالرضا".

يذكر أن آخر أعمال نسرين طافش هو مسلسل "المداح" من بطولة حمادة هلال، وأحمد بدير، وخالد سرحان، ومحمد عز، وجمال عبدالناصر، ودنيا عبدالعزيز، وحنان سليمان، ومحسن منصور، ومحمد الصاوي، وهادي خفاجة، وتامر شلتوت.



