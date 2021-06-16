فيديو: قصة فيلم "العارف".. لماذا يتحمس الجمهور لهذه التجربة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ينتظر الجمهور العربي الفيلم المصري "العارف"، الذي يبدأ عرضه تجاريا في السينمات، في 14 يوليو 2021.

أحمد فهمي يعلن موعد طرح فيلمه "العارف"

ويتحمس الجمهور لهذه التجربة، لأسباب كثيرة في مقدمتها أنه بطولة أحمد عز الذي حقق نجاحا لافتا في السنوات الأخيرة، ووجود الفنان أحمد فهمي في شكل بعيد تماما عن اللون الكوميدي الذي اعتاد عليه منذ ظهوره، وثالثا أن الفيلم يعد صاحب الميزانية الأضخم في السينما المصرية مؤخرا، وتم تصوير أحداثه في 4 دول هي: "مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا".

تدور قصة فيلم العارف، حول فكرة حرب العقول، في الوقت المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.





وبدأ الفنان أحمد فهمي الذي يجسد دور هاكرز، الترويج للفيلم في الساعات الماضية بطريقة مبتكرة عبر مواقع التواصل، إذ أعلن تعرض صفحته على فيسبوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين".

كما حذرت زوجته الفنانة هنا الزاهد كل متابعيه أن الصفحة تم اختراقها، وبعد أحمد فهمى، أعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحاتهم على فيسبوك للاختراق وتغير الصورة وكتابة نفس الجملة.

"العارف" تأجل عرضه تجاريا عدة مرات بسبب جائحة كورونا، ويشارك في بطولته بجانب أحمد عز، أحمد فهمى، ومصطفى خاطر، ومحمود حميدة، وكارمن بصيبص، وأحمد خالد صالح، وحازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجي".