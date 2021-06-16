بالفيديو.. يوتيوبر صينية تقلد الراحل سمير غانم بطريقة مبهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

ظهرت اليوتيوبر الصينية "آسيا" أو "تشاو نان" والتي أشتهرت بتقليد الزعيم عادل إمام، خلال الفترة الماضية، فى فيديو جديد لها تُقلد فيه الفنان الراحل سمير غانم.

وظهرت "آسيا" في الفيديو وهي تُقلد الراحل سمير غانم في مشهد جمعه بالزعيم عادل إمام من فيلم "ممنوع في ليلة الدخلة".

قالت اليوتيوبر الصينية آسيا، التي قلدت شخصية الفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة"، إنها قامت بدراسة اللغة العربية كتخصص في المرحلة الجامعية، وتكملها حاليًا في مرحلة الماجيستير.

وأشارت إلى أن حبها للغة العربية والتقليد والتمثيل دفعها لتقليد شخصية الفنان عادل إمام في مسرحية "شاهد ما شفش حاجة".

وأضافت "آسيا" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز"، أن أحد أصدقائها شاهد مقطع من المسرحية ولم يتوقف عن الضحك وطالبها بتقليد هذا المشهد، قائلة: "المشهد مضحك للغاية، معربة عن إعجابها الشديد للكوميديا المصرية خاصة الزعيم عادل إمام والفنان أحمد حلمي.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو الماضي، وشيعت جنازته، ثاني يوم الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.