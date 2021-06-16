ريهام حجاج تكشف الأسرار لبوسي شلبي على قناة النهار الخميس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تستضيف الإعلامية بوسي شلبي، الفنانة ريهام حجاج الخميس المقبل في حلقة خاصة على شاشة النهار، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

ونشرت الفنانة ريهام حجاج مقطع فيديو من كواليس الحلقة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الخميس الساعة 10 على قناة النهار في حلقة خاصة جدا مع بوسي شلبي".

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "وكل ما نفترق" من بطولة أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، سلوى خطاب، رحاب الجمل، أحمد صيام، طارق عبد العزيز، هند عبد الحليم، قصة محمد أمين راضي، تأليف أحمد وائل وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج كريم العدل.