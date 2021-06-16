فيديو| احتفال مسلسل عودة الأب الضال بعيد ميلاد بيومي فؤاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل فريق عمل مسلسل "عودة الأب الضال" بعيد ميلاد الفنان بيومي فؤاد، الموافق اليوم 16 يونيو الجاري.

وشاركت الفنانة عبير صبري جمهورها مقطع فيديو من الاحتفال عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "عبير": "كل سنة وأنت طيب يا أستاذ بيومي سنة حلوة وجميلة وعيد ميلاد سعيد، عودة الأب الضال".

مسلسل "عودة الأب الضال" يتم تصويره خلال الفترة الحالية وهو من تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، في أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، إيمان السيد، خالد منصور، أميرة هاني، هاجر عفيفي، نور قدري، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.