هنا الزاهد تطمئن متابعيها على الحالة الصحية لوالدتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طمأنت الفنانة هنا الزاهد متابعيها على الحالة الصحية لوالدتها.

ونشرت الفنانة هنا الزاهد صورة والدتها، على خاصية القصص القصيرة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "شكرا كل الناس اللي كلمتني وزارتنا واللي بعتولي الحمد لله خرجنا من المستشفى وهنكمل العلاج في البيت، الحمد لله رب العالمين".

وكانت الفنانة هنا الزاهد، قد كشفت عن خضوع والدتها يوم السبت الماضي، لعملية جراحية دون الكشف عن أي تفاصيل وقتها.

جدير بالذكر أن هنا الزاهد شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل "النمر" بطولة محمد إمام، محمد رياض، حجاج عبدالعظيم، بيومي فؤاد، نرمين الفقي، أحمد حلاوة، محمود حافظ، خالد أنور، ولاء الشريف، وعدد من الفنانين، ومن تأليف محمد صلاح العزب ومن إخراج شيرين عادل.