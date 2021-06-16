صور| الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تُقام حاليًا الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح الدورة الـ22 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، التي تنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء الموافق 16 يونيو، وتستمر حتى الثلاثاء الموافق 22 والتي تقام لأول مرة على شاطئ قناة السويس بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الإسماعيلية.

وتبدأ المراسم الرسمية للافتتاح والذي تقدمه المذيعة إنجي علي، بالسلام الوطني، ثم بأغنية "أرض الحرية" غناء عماد كمال وكلمات طارق علي وألحان كريم عرفة وتوزيع أيمن التركي و كيروجراف مصطفى حجاح، ويخرج الحفل المخرج هشام عطوة.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما سنويا بمحافظة الإسماعيلية، ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.