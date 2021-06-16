مي نور الشريف تتلقى الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة مي نور الشريف عن تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، أمس الثلاثاء.

ونشرت مي صورًا أثناء تلقيها اللقاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"الحمدلله أخدت الجرعتين، على فكرة احنا بنطعم عشان لا قدر الله لو جتلنا كورونا منحتجش ندخل مستشفى وجسمنا يقدر يقاومها".

وكانت آخر أعمال الفنانة مي نور الشريف مسلسل "اللهم إني صائم"، بطولة الفنان مصطفى شعبان، ماجدة زكى، ريم مصطفى، وفاء صادق، ندى موسى فراس سعيد وخالد عليش، تأليف أحمد عبد الفتاح، إخراج أكرم فريد.