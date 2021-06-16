بالفيديو: في حفل الزفاف… رجل تحت فستان العروس!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ ساعتين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو طريف، رصد موقفا محرجا تعرضت له عروس في الفلبين.

وظهرت عروس برفقة عريسها في الفيديو، وهما يسيران إلى المكان المخصص لهما في الزفاف، إلا أن الأمور لم تنته كما كان مخططا لها.

بدت العروس تعاني من صعوبة في التنقل أثناء سيرها بالفستان الذي بدا مرفوعا من الأمام، كما جرت العادة في تصاميم الأزياء المخصصة لمثل هذه المناسبة.

كانت المفاجأة وجود شخص تحت فستان العروس، تنحصر مهمته على جعله مرفوعا، ليظهر بشكل أنيق وملفت.

ورصد الفيديو الشخص الذي كان يسير على يديه ورجليه تحت الفستان، بعدما فشل في إخفاء خروجه من الثوب، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.