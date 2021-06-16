بالصور: نجم ليفربول يصدم متابعيه بتسريحة جديدة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أثار نجم دفاع فريق ليفربول الإنكليزي لكرة القدم، ترينت ألكسندر-أرنولد ، ذهول متابعيه بعد ظهوره بتسريحة شعر جديدة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وشارك اللاعب البالغ 22 عاما صور تسريحة شعره الجديدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، والتي لاقت الكثير من التفاعل لدى جمهوره.

يعتقد الكثيرون بأن تسريحة مدافع ليفربول مستوحاة من تسريحة كالفين فيليبس نجم فريق ليدز يونايتد الإنجليزي والذي أشاد المحللون بأدائه القوي خلال مباراة إنجلترا وكرواتيا الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو2020”.

يرى البعض، أن تسريحة شعر ألكسندر أرنولد تشبه إلى حد كبير تسريحة ريس جيمس ظهير تشيلسي ومنتخب إنكلترا.

يعاني ألكسندر أرنولد من إصابة في فخذه تعرض لها خلال مباراة إنكلترا والنمسا والتي انتهت بفوز الأول 1-0، وأكدت الفحوصات الطبية أن اللاعب أصيب بتمزق في عضلات الفخذ الرباعية وأنه سيتم استبعاده من البطولة.

وفاز منتخب “الأسود الثلاثة”، أمام كرواتيا في المباراة التي جمعتهما على ملعب “ويمبلي”، في افتتاح مباريات الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة من بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، والتي تضم أيضا كلا من أسكتلندا والتشيك.