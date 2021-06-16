كلب يشوه وجه ابنة النجم البريطاني إيوان ماكغريغور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت كلارا، ابنة نجم هوليوود من أصل بريطاني، إيوان ماكغريغور، صورة بوجه مشوه، حيث كانت منتجة الأفلام والممثلة قد تعرضت لعضة كلب، قبل 30 دقيقة من حدث السجادة الحمراء للعرض الأول لفيلمها، لكن من الواضح أن هذا لم يمنعها من الحضور.

الفتاة التي لاتزال تظهر وجهها بشجاعة، شاركت الصورة عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”، وتركزت جروح العضة في منطقة الأنف والخد، كدليل على الهجوم العنيف من قبل الحيوان.

لكن رغم التجربة المؤلمة والصادمة بشكل واضح، يبدو أنها كانت هادئة أيضاً بشكل مدهش، بحسب ما ورد.

وصُدم الكثير من متابعيها، وقلقوا تماماً على كلارا، بينما عبر آخرون عن إعجابهم بقوتها، من خلال تلك المشاركة التي نشرتها على “إنستغرام”، وكذلك فعلت صديقتها عارضة الأزياء كايا غربر (19)، عندما قالت لها: “أنت قوية جداً”.

وذكرت تقارير أن ابنة الممثل البالغ من العمر 50 عاماً، كلارا مكغريغور (25 عاماً)، كانت قد ظهرت على السجادة الحمراء في العرض الأول للفيلم بلاس فيغاس، يوم الجمعة الماضي (11 يونيو 2021)، رغم أنها كانت في غرفة الطوارئ قبل بضع دقائق من الحدث المهم بالنسبة لها.

وبعد علاج جروحها، يبدو أنها استعدت على الفور لزيارتها الأولى لفيلم كعكة عيد الميلاد “The Birthday Cake”، لتظهر لاحقاً أمام الكاميرات مع شقيقتها الصغرى إستير (19 عاماً)، والمخرج السينمائي جيمي جيانوبولوس، وممثلين آخرين.

السبب المفهوم في عدم رغبة كلارا في عدم تفويت الحفلة الأولى هو أنها منتجة “The Birthday Cake”، بالإضافة إلى أنه من بطولة والدها، وعدد من النجوم، مثل: لورين براكو، وويليام فيشتنر، ولويس غوزمان.