صدمة لكايلي جينر.. رجل اقتحم قصرها وحاول الاعتراف بحبه لها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: صدمت نجمة تلفزيون الواقع، كايلي جينر، بمحاولة لاقتحام قصرها في لوس أنجلوس، الذي تبلغ قيمته 36 مليون دولار، من دخيل، يبدو أنه كان ينوي التحدث إليها شخصياً، والإعلان عن حبه لها.

وبحسب موقع TMZ، كان الشاب البالغ من العمر 35 عاماً، يعتزم دخول ممتلكات كايلي، في محاولة “للإعلان عن حبه لها شخصياً”، لكنه اقتيد في النهاية إلى مركز الشرطة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، ثم أطلق سراحه في ما بعد.

ولم تكن سيدة الأعمال وابنتها ستورمي (3 أعوام)، في قصرها وقت حدوث الواقعة، ويُعتقد أن أفراد الأمن الموجودين خارج القصر قد احتجزوا الجاني، حتى حضور رجال الشرطة والقبض عليه.

وأوضح التقرير أن الجاني معروف لحراس الأمن ولكايلي جينر، ويقال إنه ظهر أمام منزلها عدة مرات وشوهد حول العقار من قبل، لكنه كان متعاوناً دائماً عندما يُطلب منه المغادرة، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها الشرطة.

وفي العام الماضي، تعاملت كايلي جينر مع معجبين مسيئين في مناسبات عدة، إذ حاول رجل اقتحام فيلتها الربيع الماضي، واتخذت جينر إجراءات قانونية ضده.

كما كافحت أخوات جينر/كاردشيان مع الدخلاء في مناسبات أخرى، فلم تكن هذه الواقعة الأولى التي يستعن فيها بالشرطة لمواجهة أشخاص يحاولون الاقتراب من مقرهن السكني.

ففي مارس، عُثر على رجل في بركة سباحة عارضة الأزياء كيندال (25 عاماً)، وتم اعتقاله بعد 6 ساعات فقط في الحجز، وأتيحت له الفرصة للذهاب إلى منزل كايلي في هيدن هيلز، لكنّ الشقيقتين رتبتا أن يبقى الدخيل على بعد 100 متر منهما.

حتى كيم كاردشيان (40 عاماً)، كانت ضحية للمطاردين والمتطفلين، ففي 8 يونيو، ورد أنها تلقت طرداً من أحد المعجبين، الذي أرسل لها خاتم خطوبة من الماس.