هاريسون فورد يصوّر فيلمه الجديد بالمغرب هذا الصيف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أفاد المركز السينمائي المغربي أن المغرب سيستضيف خلال هذا الصيف فريق تصوير الجزء الخامس من مغامرات عالم الآثار الشهير إنديانا جونز، الذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل هاريسون فورد.

وذكر بلاغ للمركز أن المنتج ستيفن سبيلبرغ سيسند إخراج الجزء الخامس للمخرج جيمس مانغولد (مخرج فيلم لوغان)، مشيراً إلى أن سبيلبرغ سيتولى الإنتاج إلى جانب المنتجين التقليديين من قبيل كاثلين كنيدي وفرانك مارشال.

وأوضح المصدر ذاته أن شخصيات الفيلم سيتقمصها إلى جانب هاريسون فورد، كل من وولر بريدج (فليباغ) ، وبويد هولبروك (لوجان)، وشاونيت رينيه ويلسون (المقيم) وتوماس كريتشمان (المنتقمون: عصر أولترون)، مشيراً إلى أن التصوير بدأ في لندن يوم 7 يونيو وسيتواصل في مدينة فاس ومدينة وجدة هذا الصيف.

وأبرز المركز السينمائي المغربي أن مغامرات إنديانا جونز تضاف إلى سلسلة الإنتاجات الدولية الكبرى التي تم تصويرها في المغرب من قبيل جيمس بوند، جايسون بورن، مهمة مستحيلة، وصراع العروش، مسجلاً أن “نجاح المغرب وجاذبيته كفضاء كبير للتصوير راجع من جهة إلى المناظر المتنوعة التي تزخرها بها بلادنا، وإضاءتها الاستثنائية، والخبرة التي تتمتع بها الفرق التقنية الوطنية، وجهة أخرى، للتدابير التي اتخذها المركز السينمائي المغربي منذ سنة 2017، فضلاً عن الامتيازات الممنوحة للمنتجين الأجانب “. وخلص البلاغ إلى أن المنتج المغربي زكريا العلوي وشركته “زاك للانتاج” سيتكفلون بعملية التصوير في المغرب.