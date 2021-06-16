سلمى غزالي عن الراحلة ريم: “أختي خط أحمر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجمت الفنانة الجزائرية سلمى غزالي منتقديها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب نشرها بعض الصور والفيديوات خلال ممارستها حياتها اليومية، متهمين إياها بنسيان شقيقتها الفنانة ريم غزالي التي غيّبها الموت في شهر آذار (مارس) الماضي.

وقالت سلمى في حسابها الرسمي عبر تطبيق “إنستغرام”: “اختي خط احمر ويلي يتفوه بكلمة عن حزني لها فرجاء ما تابعني فانت اكيد لك القدرة بالتعامل مع الموت ولا تحتاج لأي الهام”.

وجاء كلام غزالي تعليقاً على رسالة مصوّرة وجهتها الى متابعيها، أكّدت من خلالها أنّ الكثيرين وقفوا إلى جانبها في محنتها، ولكن البعض اتهمها بنسيان أختها، فقامت بحظرهم (بلوك) لأنها لا تريد أنّ يشاهدوا الفيديو الذي أطلّت فيه، لأنه موجه حصراً إلى الشريحة التي تفهم أنّ مشاركتها لحظات عادية لا يعني أنّها في قمة السعادة أو أنّها نسيت شقيقتها.

وشدّدت على أنّ في حياتها من يحتاج إلى ضحكتها، لا سيما والدتها وأولادها وزوجها وجمهورها.

وأعلنت غزالي في فيديو آخر أنّها بدأت بالتدريب الشخصي لمن يّود متابعتها للإستفادة من الطاقة الإيجابية، مضيفةً أنّ تصريحاتها في الفيديو السابق ليست تبريراً لتصرفاتها، بل رسالة دعم لمن يمر في مواقف مشابهة، ورسالة شكر لمن دعمها.

ووافت المنية ريم غزالي عن عمر ناهز 39 عاماً، بعد صراع مرير مع مرض السرطان الذي أصيبت به في عام 2019.