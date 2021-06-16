شكرا لقرائتكم خبر عن "أسيا" اليوتيوبر الصينية عاشقة الزعيم تودع سمير غانم على طريقتها.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت اليوتيوبر الصينية "أسيا" أو "تشاو نان" والتى اشتهرت بتقليد الزعيم عادل إمام، فى فيديو جديد لها تودع فيه النجم الراحل سمير غانم، بتقليد مشهد له مع الزعيم من فيلمهما "ممنوع فى ليلة الدُخلة".

وقالت خلال الفيديو "هذا المقطع كان ثمرة تعاون بين الفنانين عادل إمام وسمير غانم اللذين أحبهما كثيرا واللذين استطاعا خلال دقيقة قصيرة ابتكار صورة مثيرة من خلال حركاتهما وكلماتهما"، لافتة إلى أنهما فى عالم الواقع عاشا صداقة عميقة دامت سنوات طويلة، وتشاركا البطولة في أعمال فنية كثيرة.

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، يوم 20 مايو الماضى، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث عانى من خلل بوظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وكانت تشاو قالت بعد إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعى بها بعد تقليدها الزعيم عبر قناتها علي موقع "يوتيوب"، إن اللغة العربية أصعب اللغات فى العالم، لكنها تعشقها كثيرا، وتتمنى دراستها فى مصر فى الفترة المقبلة، خاصة وأنها درست اللغة العربية فى الصين لفترة طويلة.

وأضافت تشاو نان، خلال تصريحات تليفزيونية لها، عبر القناة الأولى المصرية، أنها تفهم اللغة العربية الفصحى أكثر عنها من "العامية"، متابعه فى حديثها عن عادل إمام: "عندما تشاهده لا تتوقف ضحكا.. وأسلوب الزعيم عادل إمام مضحك للغاية فى التمثيل".

وتابعت: "أريد أن أتعرف على حياة العرب بشكل أكثر.. وعادل إمام قيمة كبيرة فى مصر والعالم ومعرف لدى الصينيين، وأنا أعيش فى بكين وزرت مصر قبل 5 سنوات للسياحة مع أمى وأشعر بالأسف الشديد لأنه ليس لدي فرصة للدراسة فى القاهرة".

واختممت قائلة: "أقوم بتقليد عادل إمام لأن أعماله تعجبني كثيرا وهى من الأعمال الكلاسيكية للغاية.. أنا أحب عادل إمام كثيرا".