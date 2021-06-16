السعودية نجلاء عبد العزيز منهارة بعد تسريب صور لها بدون حجاب!!

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 11:54 صباحاً - تصدر اسم الفاشنيستا السعودية “نجلاء عبد العزيز” قائمة ترند تويتر في المملكة مؤخرا وذلك بعد تسريب صور لها ظهرت فيها بإطلالة جديدة وبدون حجاب.

وأثارت صور الفاشنيستا السعودية جدلا كبيرا بعد تصريحات نجلاء بأن الصور انتشرت بدون إذنها ومن حساب وهمي، لتطالب بدورها بحذف الصور تماما من وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت نجلاء: “امي واختي كل الي حولي منهارين بعد انتشار الصور خاصة أمي لانها محافظة جدا”.

وأضافت: “ساعدوني بحذف كل شي لان الانتشار يخوف”.

واعلنت نجلاء بعد ذلك نجاحها في حذف كل التغريدات التي نشرت صورها سواءا على تويتر او مواقع التواصل الاخرى.

الله يسعدكم باقي بس تغريدتين بالاعلى بالهاشتاق اذا تقدرون تسووون عليهم بلاغ وينحذفون اكون شاكره لكم .. وبكذا يكون كل الصور هنا انمسحت الحمدلله💔 — نجلاء عبدالعزيز 🦋 (@joly_al3z) June 16, 2021

حذفنا من ٥٠ حساب ندخل ونكلمهم ونحذف الحمدلله بس هنا باقي ثنتين فقط كلمتهم خاص وعام ماردوو علي للاسف — نجلاء عبدالعزيز 🦋 (@joly_al3z) June 16, 2021

وظهرت الفاشينيستا السعودية بشعر مموج، كما تلقت العديد من الأسئلة حول تجديد إطلالتها وتغيير شكل شعرها بهذه الطريقة، وطلبت منها إحدى المتابعات الإفصاح عن طريقة عمل شعرها.

وكانت نجلاء عبد العزيز قد كشفت قبل فترة وجيزة عن أمنيتها أن تصبح مثل الفنانة اللبنانية ميريام فارس في ستايل شعرها، قائلة: “أتمنى أكون مثل لوك ميريام فارس بالشعر لكن الكيرلي ما كان يظبط معي، لكن الحين أبشركم ظبط وأنا متفاجئة، والكثير يشبهونني بميريام فارس يعني أخيراً الحلم تتحقق”.

كما كشفت حقيقة خضوعها لعملية تجميل في أنفها، مؤكدة أنها بالفعل ذهبت للطبيب، لكنه رفض وحذرها، لافتة إلى أنها أجرت فقط عملية شد للبطن منذ 3 سنوات.