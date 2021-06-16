أحمد السقا يخطف الأنظار في أحدث ظهور برفقة نجله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان المصري أحمد السقا جمهوره ومتابعيه بصورة تجمعه بنجله الفنان الشاب ياسين السقا، والتي تبرز الشبه الكبير بينهما.

ونشر السقا الصورة التي ظهر فيها الثنائي بنفس كادر ومكان التصوير، عبر “إنستغرام”، وعلّق عليها قائلاً: “مثل الأب.. مثل الابن”.

ومن جانبه، علّق ياسين لوالده بـ”إيموجي قلب”، وعلّق كذلك عدد من نجوم الفن بينهم دياب وكتب: “ما شاء الله ولا قوة إلا بالله”، وكتبت درة: “أحبكما”، وكتبت منة فضالي: “بارك الله لكما”، وهو نفس ما كتبه طارق الإبياري.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد السقا مسلسل “نسل الأغراب”، والذي خاض به السباق الرمصاني الماضي، وشارك في بطولته أمير كرارة، دياب، سلوى عثمان، إدوارد، مي عمر، محمد جمعة، محمد مهران، أحمد مالك، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.