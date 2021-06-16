يارا تكشف عن صدفة جميلة تجمعها بمحمد صلاح

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة اللبنانية، يارا، عن ملابسات لقائها مع لاعب نادي ليفربول المصري محمد صلاح، موضحةً أنها كانت تتحدث عنه أمس، وفوجئت في اليوم التالي عندما رأته يسير بجوارها بالصدفة في دبي.

ونشرت يارا، عبر صفحتها في “إنستغرام”، صورة لها تجمعها بمحمد صلاح، متمنية أن ينضم قريباً لنادي برشلونة، الذي تشجعه بقوة، وتنشر دائماً صوراً لها خلال ارتدائها القميص الخاص به.

وعلقت المغنية اللبنانية على الصورة، قائلة: “لما تجيب سيرة حدا إمبارح.. وبالصدفة بتلاقيه اليوم ماشي جنبك.. معقول كون أنا السّبب في صفقة القرن.. يلاا بقى يا فخر العرب.. محمد صلاح.. ليفربول.. برشلونة”.

واحتفل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ29 بمدينة دبي في الإمارات، بصحبة عدد من أصدقائه، وذلك خلال إجازته التي يقضيها قبل بدء الاستعداد للموسم الكروي الجديد.

وتعد يارا من أكبر مشجعي فريق “برشلونة”، إذ نشرت من قبل صورة لها مع نجم الفريق ميسي، كما قامت صفحة فريق “برشلونة” الرسمية على “إنستغرام” بإعادة نشر فيديو لها وهي تغني “حبيبي برشلوني” من حفلها في القرية العالمية بدبي.

وعلقت صفحة برشلونة باللغة العربية على فيديو يارا، قائلة: “شكراً على محبتك”، وهو ما لم تفعله مع أحد من مشجعيها العرب من قبل.