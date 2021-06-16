ياسمين عبدالعزيز ترد بسخرية على التقليل من نجوميتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز على تقليل مواطنتها الإعلامية بوسي شلبي من حجم نجوميتها خلال استضافتها ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” بطريقة ساخرة.

ونشرت ياسمين عبد العزيز فيديو تصريحات بوسي شلبي عبر صفحتها بموقع “إنستغرام”، والتي رفضت فيها وصفها بأنها الفنانة رقم 1 في مصر لأنها تحتل الصدارة سينمائياً وتلفزيونياً كل عام، وقالت إن يسرا هي نجمة كل الأجيال، وعندما نجحت يسرا خلال العام الماضي بمسلسلها الرمضاني إلى جانب فيلم “صاحب المقام” لم تكن ياسمين موجودة على الساحة من الأساس.

وعلقت ياسمين عبد العزيز على الفيديو بعدد كبير من الوجوه الضاحكة، قائلة :”هموت”، أي أن كلام بوسي شلبي في رأيها مثير للضحك والسخرية.

وانهالت التعليقات من جانب متابعي النجمة المصرية التي هاجموا فيها بوسي شلبي، واعتبروا كلامها لا أساس له من الصحة خاصة وأن ياسمين تقدم كل عام مسلسل في رمضان ولم تغب أبداً عن الساحة، كما أنه لا يوجد مقارنة بينها وبين يسرا لأنهما من جيلين مختلفين تماماً.

ويبدو أن هناك خلافاً ما بين الفنانة ياسمين عبد العزيز والإعلامية بوسي شلبي لم يفصحا عنه منذ عدة سنوات، والدليل أنه خلال إعلان جوائز فضائية “النهار” المصرية عام 2015، كانت تعلن الجوائز وقتها بوسي شلبي وفازت فيها ياسمين كأفضل ممثلة كوميدية، وعندما صعدت لاستلام الجائزة لم تتوجه لمصافحة بوسي شلبي.