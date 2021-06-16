صور مؤثرة.. يزن السيد يلتقي بابنه بعد غياب طويل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك النجم يزن السيد متابعيه على تطبيق انستغرام فرحته الكبيرة بلقاء إبنه يغرب في تركيا بعد غياب لفترة طويلة عنه.

وظهر الممثل السوري في الصورة مع نجله في غاية السعادة في مشهد مؤثر يوضح كمية شوق الطفل لوالده الذي غاب عنه لفترة طويلة وصلت الى عام و4 أشهر، بسبب تواجد يزن وزوجته الحالية في أوروبا.

وحرض النجم السوري على الاستمتاع بوقته مع طفله في تركيا بالأسواق وفي رحلة بالبحر، وبدا واضحاً العلاقة المميزة التي تجمعه بطفله.

وعلق يزن على الصورة بكلمات مقتضبة من القلب كتب فيها: “للعشق عنوان.. بعد سنة وأربع أشهر تم اللقاء”، مرفقاً اياه بهاشتاغ عن ان ابنه يعرب يزن السيد سيكون كابتن منتخب سوريا، في إشارة الى موهبة طفله في كرة القدم.

تفاعل عدد كبير من النجوم والجمهور مع الصورة ونالت إعجاب الآلاف منهم، وانهالت التعليقات التي أشادت بوسامة الطفل وجاذبيته والشبه الكبير بينه وبين والده.