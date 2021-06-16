بفيديو من كواليس “كوكل شونيل”.. معالي المستشار تركي آل الشيخ يعلن عودة شريهان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو من كواليس مسرحية “كوكل شونيل” التي تعود من خلالها النجمة شريهان الى الاعمال الفنية الاستعراضية.

وتظهر النجمة المصرية في المقطع وهي تقف على خشبة المسرح وتخطف الأنظار بجمالها وجاذبيتها، وعلق عليه قائلا: “‏قريباً .. عودة النجمة شريهان ‎بعد غياب طويل في مسرحية ‎كوكوشانيل على منصة شاهد ‎ برعاية ‎هيئة الترفيه”.

ويظهر في المقطع شابة صغيرة تمسح الأرض لتأتي بعدها شريهان بكامل أناقتها وتألقها وترقص مع شاب في مشاهد تشويقية ممتعة.

وجاء هذا المقطع بعد إعلان رئيس هيئة الترفيه السعودية عن عودة الفنانة المصرية بعمل فني، مشوقا الجمهور لعودتها القريبة للأضواء بعد غياب دام لسنوات.

من جانبها علقت النجمة المتألقة عبر حسابها الشخصي على تويتر بالقول: “عمل شاق… أتمنى أن ينال إعجاب جمهور الـshahidvod وmbc في جميع أنحاء العالم وجمهوري الحبيب.. ألف مبروك”.