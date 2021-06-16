آخر تطورات الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي.. زوجته تطلب الدعاء

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت عائدة العُتيبي زوجة الفنان السعودي خالد سامي آخر تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير خلال الساعات الماضية، على حسابها عبر تويتر.

وأكدت العتيبي أن زوجها خالد سامي لا يزال راقداً في غيبوبة داخل غرفة العناية المركزة بالمستشفى، غير أن حالته تتحسن وتسير في اتجاه أفضل، وطالبت من محبيه الدعاء.

وقالت زوجة خالد سامي في تغريدتها: "للاطمئنان عن حالة خالد سامي، ما زال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

مرض خالد سامي

الفنان السعودي خالد سامي كان قد تعرض لوعكة صحية نقل إلى المستشفى على إثرها بعد أن ساءت حالته، وطالب ابنه تركي في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي الدعاء لوالده، حيث ساءت حالة الفنان السعودي بعد أن تعرض لضيق وصعوبة في التنفس.

كما كان الفنان خالد سامي قد نجا من الموت بأعجوبة، بعد أن توقف قلبه مؤخراً عن العمل، ليتمكن أطباء المستشفى التي يرقد بها من تشغيله بطرق إنعاش مختلفة، وكتب تركي ابن الفنان السعودي الشهير تفاصيل ما مر به والده طالباً من محبيه الدعاء.

من هو الفنان السعودي خالد سامي؟

وخالد سامي الممثل والمؤلف والمخرج السعودي المشهور، حقق نجاحات كبيرة من خلال أدواره المميزة في المسلسلات التلفزيونية ولاسيما في الأعمال الكوميدية.

وكانت انطلاقته من المسرح في بداية ثمانينيات القرن الماضي وتمكن بموهبته ومهاراته من أن يصنع لنفسه اسمًا لامعًا في ساحات الفن العربي والخليجي.

وقدم خلال مسيرته العديد من الأعمال الخليجية مثل عائلة أبو رويشد وطاش ما طاش وأبو العصافير، كما كان له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية وأيضا شارك بأعمال مصرية وأتقن اللهجة المصرية. تعرف على السيرة الذاتية الإنجازات والحكم والأقوال وكل المعلومات التي تحتاجها عن خالد سامي.