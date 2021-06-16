حنان مطاوع: "أماليا" هددت دوري في "القاهرة كابول"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حلت الفنانة المصرية حنان مطاوع ضيفة على برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء.

وكشف حنان مطاوع خلال اللقاء عن صعوبات واجهتها خلال تصوير دورها في مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان الماضي.

وقالت إن "التصوير استمر لمدة طويلة، حيث بدأت البروفات في أواخر 2019، وتم تصوير أول مشهد في يناير 2020، وتسببت جائحة كورونا في تعطل التصوير لفترة طويلة، وعندما عادوا لاستكماله كنت أنجبت ابنتي (أماليا) قبل 3 أشهر، وزاد وزني".

وتابعت: "واجهت صعوبة كبيرة من أجل استرجاع مشاعر وصوت الشخصية، والإحساس الخاص بالدور ".

وعن رأي زوجها في أعمالها قالت: "جوزي حبيبي الداعم الكبير، هو مخرج مسرح، وعامل دبلومة دراما ونقد، فقاعدلي على الواحدة، هو بيعجبه جدا لما أبعد عن حنان وأكون شخصية مختلفة وأعمل دور حلو".

وأعربت حنان مطاوع عن أملها في أن تكون خير امتداد لوالدتها الفنانة سهير المرشدي، ووالدها الفنان الراحل كرم مطاوع، وقالت: "تمنيت أن يكون عايش، أعتقد أنه كان هيكون فرحان، لأن وصيته كانت إني أسيب دراستي بكلية التجارة، وأدخل معهد فنون مسرحية، وكان بيقول البنت دي مش هتفلح غير ممثلة أو مخرجة".