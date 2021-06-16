بالفيديو.. سيرين عبدالنور "بطلة ملاكمة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أثار مقطع فيديو تظهر فيه الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور "بطلة ملاكمة" على حلبة المصارعة، اهتمام مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت الفنانة اللبنانية في أحد الفيديوهات التي نشرها الكاتب ناصر فقيه، على صفحته في "تويتر"، حيث ارتدت زي وقفازات الملاكمة.

وتظهر سيرين في الفيديو وهي تتدرب على حلبة الملاكمة، حيث علق الكاتب على المشهد قائلا: "كانت ورّمتلي عيني بس تنزل سيرين الحلبة زيحوا من دربها".

وذكرت وسائل إعلام عربية أن كلمة "شمس" التي ظهرت بالمنشور هي دلالة على اسم الشخصية التي تلعبها سيرين في مسلسل "دور العمر".

المسلسل الجديد يعرض قريبا على منصة "شاهد"، وهو من تأليف ناصر فقيه، وإخراج سعيد الماروق، ويشاركها في بطولة العمل الفنان اللبناني عادل كرم.

وكانت سيرين عبدالنور قد شاركت على صفحتها الشخصية في "تويتر" قبل أيام تغريدة تشير فيها إلى انتهاء عمليات تصوير المسلسل المرتقب.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفيديو الذي ظهرت فيه سيرين بزي الملاكمة معبرين عن إعجابهم بشخصيتها.



