كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي في صورة.. ومكافأة للتعليق المناسب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري أحمد حلمي صورة تجمعه بالنجم المصري كريم عبدالعزيز من داخل سيارة، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وأرفقها بتعليق: "حد عنده تعليق أكتبه على الصورة دي؟ وهكتب اسمه عليه"، وذلك فيما يشبه المكافأة لصاحب التعليق المناسب.



ونشر الصورة ذاتها أيضا بنفس التعليق عبر حسابه على "فيسبوك".

وفور نشر الصورة انهالت تعليقات الجمهور، فكتب متابع: "يعني دول مش مجرمين وخطافين قلوب"، وعلق آخر "صورة تشع عظمة".

فيما كتب ثالث "كريم عبدالعزيز بقى الشوجر دادي اللي كلنا بنحلم بيه"، وقال رابع "من جمالكوا مش هعرف أعلق بجد تجننوا".

يذكر أن أحمد حلمي شارك كضيف شرف ضمن أحداث مسلسل "الاختيار ٢" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وهو من إخراج بيتر ميمي.

وكانت آخر أعماله على شاشة السينما فيلم " خيال مآتة"، والذي عُرض عام ٢٠١٩، وشاركه البطولة كل من منة شلبي، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وانتصار، وسامي مغاوري، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.