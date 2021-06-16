فيديو| منذر رياحنة: “أي شخص يشتم محمد رمضان أو يمدحه يصبح تريند"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحدث الفنان منذر رياحنة عن كواليس شخصيته في مسلسل "موسى"، وأيضًا عن رأيه الشخصي في الفنان محمد رمضان.

وقال "رياحنة" خلال لقائه مع الإعلامي إيلي نخلة في برنامج The Insider بالعربي على تليفزيون دبي، : "من أصعب الشخصيات اللي قدمتها نوفل في مسلسل موسى، هلكني "نوفل"، بنفس المشهد كنت أتلون، وهذا بكرهه في التمثيل، وكمية الشتايم اللي شفتها ما شفتها بحياتي ".

وأضاف عن أزمات محمد رمضان وقت التصوير، قائلًا :" كنا بنصور، ليس لنا علاقة بأي شيء طبعا سمعت عن المشاكل، لأن أي شخص يذكر محمد رمضان يصبح تريند، إذا شتمه أو مدحه".

وتابع: "رأيي في محمد رمضان كممثل في مسلسل موسى أنه كان من أخطر الممثلين في شهر رمضان، وقدم دورا خرافيا".

وعن تعرض المسلسل للظلم، قال: "العمل لم يظلم، ولكن هو لفئة خاصة ولا يشبه الأسطورة أو البرنس، الذي حصل على جماهيرية عالية جدا".

وأكمل:"موسى هو عبارة عن لوحة فنية، تبلورت وصارت فريم خاص".

مسلسل "موسى"، بطولة الفنان محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، سمية الخشاب، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، العمل عُرض في رمضان الماضي 2021