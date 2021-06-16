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كريم محمود عبدالعزيز.. اعترض والده على زواجه وهذه أبرز أعماله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده الـ36، مساء أمس، إذ إنه من مواليد 15 يونيو 1985.

وفي التقرير التالي نعرض لكم معلومات عن كريم عبدالعزيز:

- ولد في القاهرة يوم 15 يونيو 1985..

- بدأ مسيرته الفنية في مرحلة الطفولة بفيلم "البحر بيضحك ليه" عام 1995.

- هو نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشقيقه المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز.

- تزوج من فتاة خارج الوسط الفني تدعى "آن الرفاعي" في يوليو 2011.

- قال في تدوينة سابقة عبر السوشيال ميديا أن والده الراحل هو الذي اختار اسم ابنته "حبيبة".

- لديه 3 بنات، حيث أنجب طفلته الأولى "كندة" في 2012، ورزق بطفلة ثانية أطلق عليها "خديجة" في مارس 2015، ثم رزق بطفلته الثالثة وتدعى "حبيبة" في أبريل 2020.

- شارك في عدد من الأفلام السينمائية، منها: "بحر النجوم"، "ساعة ونص"، "جوازة ميري"، "عش البلبل"، "عمر وسلوى"، "هاتولي راجل"، "حصل خير" و"ساعة ونص".

- قدم عددا من الأعمال التلفزيونية، منها: "محمود المصري"، "باب الخلق"، "جبل الحلال"، "هوجان"، "شقة فيصل"، "الكابوس" و"9 جامعة الدول".

- قال إن والده اعترض على زواجه المبكر.

- شارك والده في مسلسل "جبل الحلال" في 2014. العمل تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج عادل أديب.

- قال في تصريحات سابقة: "مش بحب أركب الأسانسيرات ولا أحب أكون رايح مشوار وأتوه فيه، لإن الحاجات المقفولة بتخنقني وتوترني".

- يقدم شخصية "المهندس يحيى" في فيلم "موسى"، ويشارك في العمل كل من إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم، أحمد مالك، تأليف وإخراج بيتر ميمي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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