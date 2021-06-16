كريم محمود عبدالعزيز.. اعترض والده على زواجه وهذه أبرز أعماله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفل الفنان كريم محمود عبدالعزيز بعيد ميلاده الـ36، مساء أمس، إذ إنه من مواليد 15 يونيو 1985.

وفي التقرير التالي نعرض لكم معلومات عن كريم عبدالعزيز:

- ولد في القاهرة يوم 15 يونيو 1985..

- بدأ مسيرته الفنية في مرحلة الطفولة بفيلم "البحر بيضحك ليه" عام 1995.

- هو نجل الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وشقيقه المنتج والفنان محمد محمود عبدالعزيز.

- تزوج من فتاة خارج الوسط الفني تدعى "آن الرفاعي" في يوليو 2011.

- قال في تدوينة سابقة عبر السوشيال ميديا أن والده الراحل هو الذي اختار اسم ابنته "حبيبة".

- لديه 3 بنات، حيث أنجب طفلته الأولى "كندة" في 2012، ورزق بطفلة ثانية أطلق عليها "خديجة" في مارس 2015، ثم رزق بطفلته الثالثة وتدعى "حبيبة" في أبريل 2020.

- شارك في عدد من الأفلام السينمائية، منها: "بحر النجوم"، "ساعة ونص"، "جوازة ميري"، "عش البلبل"، "عمر وسلوى"، "هاتولي راجل"، "حصل خير" و"ساعة ونص".

- قدم عددا من الأعمال التلفزيونية، منها: "محمود المصري"، "باب الخلق"، "جبل الحلال"، "هوجان"، "شقة فيصل"، "الكابوس" و"9 جامعة الدول".

- قال إن والده اعترض على زواجه المبكر.

- شارك والده في مسلسل "جبل الحلال" في 2014. العمل تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج عادل أديب.

- قال في تصريحات سابقة: "مش بحب أركب الأسانسيرات ولا أحب أكون رايح مشوار وأتوه فيه، لإن الحاجات المقفولة بتخنقني وتوترني".

- يقدم شخصية "المهندس يحيى" في فيلم "موسى"، ويشارك في العمل كل من إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، أحمد حاتم، أحمد مالك، تأليف وإخراج بيتر ميمي.