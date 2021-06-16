طليقة جيف بيزوس تعلن التبرع بـ2.7 مليار دولار للمنظمات الخيرية

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعة واحدة

قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن ماكينزي سكوت، طليقة مؤسس أمازون جيف بيزوس وإحدى أغنى النساء في العالم، ستتبرع بـ 2.7 مليار دولار لـ 286 منظمة.

وقالت سكوت إنها وزوجها دان جيويت وفريق من الباحثين والإداريين والمستشارين أمضوا معظم العام في تحديد المنظمات غير الربحية التي تعاني من نقص التمويل وتعمل في المناطق المهملة.

وأضاف سكوت: “اخترنا تقديم هدايا كبيرة نسبيًا للمؤسسات… لتمكينها من العمل وكتشجيع لهم”. وتشمل المنظمات التي تعني بمكافحة التمييز، والفنون والثقافة والتعليم.

كتبت السيدة سكوت أنها كانت تتمنى أن تركز هذه الإعلانات بدرجة أقل على الجهات المانحة، مثل نفسها وزوجها، وأكثر على المنظمات التي يتم تمويلها. وكتبت: “إن وضع كبار المانحين في قلب القصص المتعلقة بالتقدم الاجتماعي هو تشويه لدورهم”.

وبالرغم من تبرعاتها المستمرة، لازالت سكوت تحتل المركز الـ22 بين الشخصيات الأغنى في العالم بثروة تقدر بنحو 59.8 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

في عام 2019، أعلنت سكوت طلاقها عن زوجها بيزوس، وحصلت على 38 مليار دولار، ليكون الطلاق الأغلى في التاريخ.