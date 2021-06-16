بعد إزالة عبواتها.. هكذا ردت “كوكاكولا” على تصرف رونالدو

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 16 - يونيو - 2021 9:35 صباحًا

بعد قيام اللاعب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بإزالة عبوتين من مشروبها الغازي الشهير، واستبدالهما بزجاجة مياه، أصدرت شركة “كوكا كولا” الراعي الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية بيانا نقلته “ديلي ميل” البريطانية أنه “يحق للجميع الحصول على مشروباتهم المفضلة الخاصة بهم”.

وقام كريستيانو رونالدو، قبل بدء المؤتمر، بإزالة زجاجتي “كوكا كولا”، ثم رفع عبوة ماء وقال “اشربوا الماء”.

وبحسب المصدر، تعرض اللاعب “المهووس بالصحة” والبالغ من العمر 36 عامًا “للانتقادات بعد إزالة المشروبات الغازية من أمام مقعده قبل إجراء مقابلة بالأمس، وأخرج العبوات من المشهد ونصح المشجعين بشرب الماء”.

وأكد المتحدث باسم شركة “كوكا كولا” للمشروبات الغازية التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات، والراعية الرسمية للبطولة، أن كل شخص لديه “الأذواق والاحتياجات” الخاصة به.

وأضاف: “يتم تقديم الماء للاعبين، جنبًا إلى جنب مع مشروبات كوكا كولا وكوكا كولا الخالية من السكر، عند وصولهم إلى مؤتمراتنا الصحفية”.

وبحسب المصدر، تداول المواطنون بشكل ساخر إعلانا ظهر فيه رونالدو وهو يقدم تروجا دعائيا خاص بشركة “كوكا كولا”، وانتشر بشكل واسع على الإنترنت.

وفي عام 2009، ذكرت صحيفة “ذا غارديان” أن رونالدو جنى 12 مليون جنيه إسترليني من ترويج المنتج، بما في ذلك آلات تصوير “فوجي” ومشروب للطاقة.

وعن تداعيات تصرف رونالدو على “كوكاكولا”، أشار تقرير لصحيفة “ذا ‏غارديان” البريطانية إلى أن سهم الشركة تراجع من 56.10 إلى 55.22 دولارا ‏على الفور بعد ما قام به نجم يوفنتوس وهداف الدوري الإيطالي.‏

ووفق الصحيفة البريطانية، انخفضت القيمة السوقية لـ”كوكاكولا” بعد تراجع ‏أسهمها، من 242 إلى 238 مليار دولار.‏