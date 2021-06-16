مقابل مبلغ خيالي.. كيم كارداشيان تروج للعملات المشفرة!

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 16 يونيو 2021 10:18 صباحاً - منذ ساعتين

بدأت الأميركية كيم كارداشيان نجمة تليفزيون الواقع، بحسب ما ذكرت شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية، بالترويج للعملات المشفرة، التي أصبحث الأكثر انتشارا هذا العام.

ويقوم هؤلاء المؤثرون – ومن بينهم أيضا D’Amelio، العائلة الأشهر على تطبيق ”تيك توك“ – بنشر إعلانات مدفوعة عبر حساباتهم على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف الترويج للعملات المشفرة وعمليات التبادل المختلفة.

ونشرت كارداشيان إعلانا عن عملة مشفرة مجهولة تحمل اسم ”إيثريوم ماكس“ethereummax عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ الذي يتابعه 228 مليون شخص.

وأرفقت كارداشيان المثيرة للجدل، الإعلان بمقطع فيديو قصير لها وهي تتحدث إلى كاميرتها حول ”إيثريوم ماكس“ مع كتابة ”#ad“ في أسفل الشاشة، وعقبت: ”هل أنتم يا رفاق مهتمون بالعملات المشفرة؟؟؟“.

وأضافت نجمة تلفزيون الواقع قائلة: ”هذه ليست نصيحة مالية ولكن مشاركة ما أخبرني به أصدقائي عن رمز (إيثريوم ماكس)“.

ومضت كيم وهي ترفق هاشتاجات أخرى مختلفة، بما في ذلك #ad، وهو أمر مطلوب للكشف عن دفع ثمن مشاركتها، إلى جانب #emax و #disrupthistory.

وعلى الرغم من أنه من غير المعروف حجم المبلغ الذي تقاضته كارداشيان مقابل الإعلان، إلا أن دعوى قضائية في العام 2019 كشفت أنها يمكن أن تكسب ما بين 300000 دولار و 500000 دولار مقابل مشاركة واحدة على ”إنستجرام“.

وطرح مايويذر عملة ”إيثريوم ماكس“ خلال مؤتمر ”بيتكوين 2021 ميامي“ الذي أقيم في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية فلوريدا الأمريكية، ونال قدرا من استهجان الحضور.

جدير بالذكر أن ”إيثريوم ماكس“ هي عملة بديلة تعيد توزيع نسبة صغيرة من المعاملات إلى حاملي التوكنات ”الرموز“ الخاصة بها، وقد تم إطلاقها في مايو الماضي بإجمالي معروض يبلغ 2 كوادريليون.