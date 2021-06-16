أزمة رانيا يوسف ونزار الفارس.. القضاء المصري يصدر حكمه النهائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدرت نيابة النزهة في مصر، قرارا بحفظ البلاغ المقدم من الفنانة المصرية رانيا يوسف ضد الإعلامي العراقي نزار الفارس.

وجاء القرار بحفظ البلاغ، وهو الحكم النهائي بالقضية، لعدم وصول التحقيقات لصحة الواقعة من عدمها في الحوار الشهير المذاع عبر قناة الرشيد العراقية.



وأقام وكيل الإعلامي العراقي نزار الفارس دعوى قضائية ضد الفنانة رانيا يوسف للمطالبة بتعويض قدرة 5 ملايين جنيه، لما بدر منها من سب وقذف وتشهير في حقه بمواقع التواصل الاجتماعي، وفق ما جاء بالدعوى.

وكانت الأزمة قد اندلعت بين رانيا يوسف ونزار الفارس، بعد اتهامها له بتزييف الحقائق، عقب إذاعته لقاء بينهما، أطلقت فيه الفنانة العديد من التصريحات التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعرضتها لهجوم شديد.

وتقدم طارق العوضي، محامي الفنانة المصرية، ببلاغ للمجلس الأعلى للإعلام ضد القناة التي يعمل فيها نزار الفارس، لأنها لا تحمل ترخيصا بالعمل في مصر، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، مبينا أنه تقدم ببلاغ أيضا للسفارة العراقية ضد نزار الفارس.

وأشار العوضي إلى أن موكلته لديها كامل الحق في مقاضاته لأنه خان الثقة التي منحتها إياه.