حادث دهس ينهي حياة الممثلة الأمريكية ليسا باينس.. بطلة "جون جيرل"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفيت الممثلة الأمريكية ليسا باينس التي اشتهرت بدورها في فيلم "جون جيرل"، بعد 10 أيام من إصابتها في حادث دهس.

وأفاد ناطق باسم شرطة نيويورك، بأن الفنانة الراحلة دهستها دراجة نارية أو دراجة سكوتر في مانهاتن.



وأوضح الناطق لوكالة الأنباء الفرنسية أن وفاة ليسا باينس (65 عاما) أُعلنت في المستشفى الإثنين متأثرة بإصابتها جرّاء الحادث الذي تعرضت له في 4 حزيران/يونيو بالقرب من مركز لينكولن الثقافي.

وكانت باينس أصيبت بصدمة في الرأس بعدما تجاوزت الدراجة الإشارة المرورية فيما كانت الممثلة تعبر الشارع. ولم تتمكن شرطة نيويورك من تحديد نوع الدراجة التي دهستها.

وأشار الناطق باسم الشرطة إلى أن التحقيق جار لكن أي شخص لم يوقف حتى الآن.

ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مدير أعمال الراحلة ديفيد ويليامز قوله "لقد أحزنتنا وفاة ليسا المأساوية والعديمة المعنى. كانت امرأة ذكية وطيبة وكريمة متفانية في عملها سواء على المسرح أو أمام الكاميرات أو وخصوصاً في علاقتها مع زوجها وعائلتها وأصدقائها".

ونشرت زوجة باينس كاثرين كرانولد، الثلاثاء، تغريدة ضمّنتها سلسلة من الصور تحية لشريكة حياتها.

ومثلت ليسا باينس في الكثير من الأعمال السينمائية والمسرحية والمسلسلات الكوميدية ومنها "روزان".

وكان دورها في "جون جيرل" (2014) وفي الكوميديا الرومانسية "كوكتيل" (1988) مع توم كروز الأبرز في مسيرتها السينمائية.