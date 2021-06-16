شكرا لقرائتكم خبر عن مصرية وإيطالية.. عائشة بن أحمد تجسد شخصيتين فى فيلم "ريتسا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة التونسية عائشة بن أحمد شخصيتين، وذلك ضمن أحداث فيلم "ريتسا"، والشخصيتان كل منهما تنتمى إلى حقبة زمنية مختلفة، هما "ريتسا ومانويلا"، واحدة من الستينيات ولدت فى مصر، والأخرى جاءت من إيطاليا فى الفترة الحديثة لتعيش فى مصر، تجمعهما أشياء معينة لكن لا يشبهان بعضهما البعض، فالشخصية الأولى تتحدث مصرى، والثانية تتحدث عربى مكسر.

فيلم "ريتسا" تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأميرالمصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، وكل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بينها.

وفى نفس السياق حل أبطال فيلم "ريتسا" ضيوفًا في برنامج "its show time" للإعلاميتين مها الصغير ودينا حويدق، المذاع على قناة Cbc، وكشف أحمد الفيشاوى عن كواليس العمل قائلاً: "أنا بلعب شخصية مالك منصور وهو كاتب روائى وهو نجم في مكانه وبيكتب رواية اسمه ريتسا اللى هي الفيلم وهايكون راوى للقصة دى، وريتسا هي اسم فاكهة زى الجدوفلى وبلح البحر مدورة ولما بتتكسر من النص بيكون جواها ثمرة طعمها حلو".

وتابع المخرج أحمد يسرى: "الفيلم يتناول مرحلتين زمنيتين مختلفتين وهى الخمسينيات والقرن الـ21، وهو تركيبة رومانسية وفى حاجات بسيطة من الكوميديا وهو فيلم تجارى ويدخل مهرجان في نفس الوقت والنهاية سعيدة وفيها شجن فيخلى أي ممثل أو مخرج يتحمس لها، لأنه في كل العناصر اللى تعمل قصة حلوة".

وأضاف الفنان محمود حميدة "قصة حب نشأت في الإسكندرية بين واحد مصري وواحدة إيطالية، وبنتفرج عليه وهو في الخمسينيات وبنتفرج وهو كبير في السن ومن خلال فلاش باك عن العلاقة وملابساتها وكيف يفكر الرجل الشرقى في الأنثى الغربية وكيف تفكر هي أيضًا وهل من سبيل إلى الزواج".

وقال أحمد الفيشاوى عن تعاونه مع محمود حميدة قال: "إحنا أصدقاء داخلين في 20 سنة وصداقة قوية ودايمًا نتقابل ونتكلم في التليفون وأنا بعتبره صديقى الصدوق، وبتشرف أنى بشتغل معاه وأنا بتعلم منه جدًا في حياتى وفى التمثيل كمان"، وأضاف محمود حميدة: "أحمد الفيشاوى بعتبره ابن ليا ودايما فى تفاهم بينا، وهو اتعرف على كل أصحاب والده، ولكن أنا أقرب أب له، وبتعامل معاه في التمثيل على أنه زميل لأن ممثل كبير جدًا".