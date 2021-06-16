يارا تنشر صورة مع محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت المطربة اللبنانية يارا صورة تجمعها بلاعب نادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت يارا على الصورة : "لما تجيب سيرة حدا إمبارح وبالصدفة بلاقيه اليوم ماشي جنبك، معقول أكون أنا السبب في صفقة القرن، يلا بقى يا فخر العرب".

من ناحية أخرى طرحت الفنانة اللبنانية يارا، أغنية جديدة بعنوان "يمرني طاريك" هي الرابعة من ألبومها الخليجي بعد "غير الناس" و"ما ودعوني" و "على المكشوف".

أغنية "يمرني طاريك" كلمات سلطان بن سهيل السلطان، الحان أدهم، توزيع نور هاشم.