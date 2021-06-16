شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم منخفض لفيلم Spiral بعد طرحه بـ32 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم Spiral على تقييم منخفض من خلال موقع Rotten Tomatoes، والذى وصل إلى 37% من قبل 205 نقاد عالميين، بالإضافة إلى 75% من قبل أكثر من 1000 مشاهد، وذلك بعد طرح يوم 14 مايو الماضى.



Spiral

يعرف الفيلم الجديد أيضا بـ اسمSpiral: From the Book of Saw حيث يدور حول محقق شاب "زيكى" بانكس (كريس روك)، الذى يعمل في ظل والده، أحد المحاربين القدامى المحترمين (صموئيل إل جاكسون)، مع شريكه المبتدئ (ماكس مينجيلا) الذين يتولون مسؤولية التحقيق المروع في جرائم القتل التي تذكرنا بشكل مخيف من الماضي الشنيع للمدينة، ويقع زيك أمام لغز عميق عن غير قصد، ويجد نفسه في قلب لعبة القاتل المهووسة الجديدة، التي يحاول جاهدا الوصول إلى حل لها.

فيلم Spiral من بطولة كريس روك، ماكس مينجيلا، صموئيل ل.جاكسون، ماريسول نيكولز، دان بترونييفيتش، ريتشارد زيبيري، باتريك مكمانوس، علي جونسون، زوي بالمر، ديلان روبرتس.