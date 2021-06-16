شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم عن دوره فى "ليه لأ" مع منة شلبى: لسة فيه مفاجآت كتير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان أحمد حاتم عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على دوره فى مسلسل "ليه لأ" الذى يعرض حاليا على إحدى المنصات الإلكترونية، من بطولة منة شلبى، والتى تناقش فيه قضية التبنى خلال الأحداث، ويشارك فيه مراد مكرم، أمير شاهين، وسارة عبد الرحمن، ومن تأليف مريم نعوم، وإخراج مريم أبو عوف.

وقال الفنان أحمد حاتم، لـ"الخليج 365"، إن ردود أفعال العمل فاقت توقعاته، موضحا أن التعاون مع فريق عمل مميز مثل منة شلبى ومريم أبو عوف ساعده كثيرا فى نجاح دوره.

أحمد حاتم يجسد من خلال العمل شخصية أب مثالى فى حياة طفلته ذات السبع سنوات، إلا أنه يخفق فى حياته الاجتماعية كزوج، لينفصل عن زوجته وأم طفلته، ويتخذ قراراً بعدم الزواج مرة أخرى، كونه أصبح يرفض الفكرة فى حد ذاتها .

وتدور أحداث مسلسل "ليه لأ" فى 15 حلقة من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم وسيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين وإخراج مريم أبوعوف، ومن المقرر أن يتم تقديم عدة أجزاء مخصص لكل بطلة مختلفة ويناقش العمل إحدى القضايا التى تهم المرأة فى المجتمع المصرى.

الجزء الأول من مسلسل "ليه لأ" قدمته الفنانة أمينة خليل فى أولى بطولاتها المطلقة وحقق نجاحًا جماهيريًا وقت عرضه، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم على رأسم الفنانة هالة صدقى وشيرين رضا ومحسن محيى الدين، ومحمد شرنوبى وعدد من الوجوه الجديدة من الشباب.