شاهد.. اروى: “في رجال ما يملى عينهم غير التراب”

كتب امير فتحي في الأربعاء 16 يونيو 2021 05:44 صباحاً - شنت الفنانة اليمنية اروى هجوما على بعض الرجال بسبب قيامهم بخيانة زوجاتهم رغم جمالهن قائلة “في رجال ما يملى عينهم غير التراب”.

وقالت اروى، في مقطع فيديو نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “في رجال والله العظيم ما يملى عينهم غير التراب يعني انا اعرف حريم جمال الدنيا فيهم ويجيك هذا ويحط عينه على شغالة مثلا”.

من ناحية اخرى، عرض برنامج “تفاعلكم” المذاع على فضائية “العربية” تقديم الإعلامية سارة الدندراوي مقطع فيديو للفنانة أروي وهي تبكي لفشلها فى العثور على الدواء الخاص بها بسبب الأزمة الاقتصادية التى تتعرض لها لبنان.

ويظهر فى الفيديو الفنانة “أروى”، الذى بثته من داخل سيارتها، وتروي معاناتها، قائلة: ” لم دخلت الصيدلية كنت أشحت من الطبيبة الموجود فى الصيدلية.. أقسم بالله كدت أشحت منها الدواء المجبرة أن أخدها، فقلت لها من فضلك أعطيني الدواء لأني لا أستطيع الاستغناء عنه”.

وبكت: ” بعد محاولات مضنية مع الصيدلية أعطتني الدواء، ولكن لماذا هذا الذل”، لافتة: ” هيجي واحد يتغابي ويقولي أرجعي بلدك، وأنا لا أعرف بلد غير السعودية، واليمن لم أعيش فيها كي أرجع لها ووضعها ليس أحسن من لبنان”.