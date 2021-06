شكرا لقرائتكم خبر عن 36 مليون دولار من نصيب فيلم Spiral فى شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم Spiral إلى 36 مليونا و347 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 14 مايو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 22 مليونا و609 آلاف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و13 مليونا و738 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يعرف الفيلم الجديد أيضا بـ اسمSpiral: From the Book of Saw ، حيث يدور حول محقق شاب "زيكي" بانكس (كريس روك)، الذى يعمل في ظل والده، أحد المحاربين القدامى المحترمين (صموئيل إل جاكسون)، مع شريكه المبتدئ (ماكس مينجيلا) الذين يتولون مسؤولية التحقيق المروع في جرائم القتل التي تذكرنا بشكل مخيف من الماضي الشنيع للمدينة، ويقع زيك أمام لغز عميق عن غير قصد، ويجد نفسه في قلب لعبة القاتل المهووسة الجديدة، التي يحاول جاهدا الوصول إلى حل لها.

فيلم Spiral من بطولة كريس روك، ماكس مينجيلا، صموئيل ل.جاكسون، ماريسول نيكولز، دان بترونييفيتش، ريتشارد زيبيري، باتريك مكمانوس، علي جونسون، زوي بالمر، ديلان روبرتس.